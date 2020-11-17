شاهد.. جمال محمد علي يهنيء منتخب مصر بالفوز على توجو

هنأ دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منتخب مصر بالفوز على توجو 3/1 في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

قال جمال محمد علي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ألف مليوون مبروك لمصر الفوز علي توجو بلومي العاصمة بثلاثية ودايما في العالي وبالتوفيق ان شاء الله دايما وشكر خاص للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي واهداء خاص لمحمد صلاح ومحمد النني واطيب الأمنيات بالشفاء العاجل وشكر لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي علي الاتصال مع صافرة

النهاية وتحيا مصر".

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه تعرض لانتقادات بعيدة عن كرة القدم تماما خلال الفترة الماضية.

قال البدري في تصريحات إعلامية بعد لقاء منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم افريقيا، أنه اعتاد على ذلك وكان يركز في عمله ويفعل ما يراه صحيحا من وجهة نظره.

أعرب البدري عن سعادته بالفوز على توجو مشيرا إلى أنه يهدى الفوز الى الشعب المصري موجها الشكر للاعبين على جهدهم.

كشف مسؤولو منتخب مصر طبيعة إصابة ايمن اشرف لاعب الفراعنة في لقاء توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

وقال مسؤولو المنتخب إن إصابة ايمن اشرف عبارة عن كدمة خفيفة لكنها لن تؤثر على مشاركته في المباريات الفترة المقبلة.

تقيم بعثة منتخب مصر في فندق ماريوت بعد عودتها من توجو لاجراء مسحة جديدة لجميع أفراد البعثة.

وأكد مسؤولو منتخب مصر انه لن يسمح لأحد بمغادرة الفندق قبل التأكد من سلبية العينة الخاصة به.

نجح منتخب مصر في الفوز على توجو بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

سجل الاهداف محمد مجدي قفشة ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه.

تصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط.