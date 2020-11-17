مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا الخميس المقبل

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل بمقر النادي وذلك على هامش اجتماعه مع جروبات ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي. جروبات ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقرر منصور الاجتماع مع جروبات صفحات الزمالك الخميس المقبل.. حيث يعقد رئيس النادي اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية في الرابعة عصر الخميس المقبل وذلك للتحفيز قبل نهائى دوري أبطال إفريقيا. صفحات الزمالك الخميس المقبل.. حيث يعقد رئيس النادي اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية في الرابعة عصر الخميس المقبل وذلك للتحفيز قبل نهائى دوري أبطال إفريقيا.

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