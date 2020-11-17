وزير الرياضة يحضر مباراة المنتخب الأولمبي مع البرازيل

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على حضور مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره البرازيلي، باستاد القاهرة الدولي، في ختام الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية ضمن الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وتواجد رفقة وزير الشباب والرياضة، السيد/ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية، والمشرف

على المنتخب الأولمبي، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وانطلقت الدورة يوم الخميس الماضي بتعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية سلبيا، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية 3/1 في ثاني مباريات الدورة يوم السبت الماضي.