بث مباشر | شاهد اسبانيا والمانيا في دوري الأمم الأوروبية “كورة اونلاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة اونلاين مباراة “اسبانيا والمانيا” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

تنقل مباراة “اسبانيا والمانيا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، بالإضافة إلى قناة ARD Das Erste HD المفتوحة على القمر الصناعي أسترا.

تنطلق مباراة اسبانيا والمانيا في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، بإدارة من الحكم السويدي “أندرياس إيكبيرغ”.

يستقبل ملعب لا كارتوخا مواجهة نارية وحاسمة بين منتخب اسبانيا ومنتخب المانيا، حيث يحتاج منتخب اللاروخا إلى تحقيق الفوز من اجل استعادة صدارة المجموعة والتأهل إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية، بينما يحتاج المانشافت إلى التعادل لضمان التأهل.

ويلعب منتخب اسبانيا والمانيا لحساب المجموعة الرابعة والتي تضم كل من أوكرانيا والسويد.

ويحتل منتخب المانيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب اسبانيا برصيد 8 نقاط، ويتواجد في المركز الثالث أوكرانيا برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

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