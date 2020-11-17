بث مباشر | مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا في دوري الأمم الأوروبية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “اسبانيا والمانيا” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

تنقل مباراة “اسبانيا والمانيا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، بالإضافة إلى قناة ARD Das Erste HD المفتوحة على القمر الصناعي أسترا.

تنطلق مباراة اسبانيا والمانيا في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، بإدارة من الحكم السويدي “أندرياس إيكبيرغ”.

يستقبل ملعب لا كارتوخا مواجهة نارية وحاسمة بين منتخب اسبانيا ومنتخب المانيا، حيث يحتاج منتخب اللاروخا إلى تحقيق الفوز من اجل استعادة صدارة المجموعة والتأهل إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية، بينما يحتاج المانشافت إلى التعادل لضمان التأهل.

ويلعب منتخب اسبانيا والمانيا لحساب المجموعة الرابعة والتي تضم كل من أوكرانيا والسويد.

ويحتل منتخب المانيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب اسبانيا برصيد 8 نقاط، ويتواجد في المركز الثالث أوكرانيا برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

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اسبانيا 3-0 المانيا

????️ملعب لا كارتوخا (إشبيلية – اسبانيا)

????دوري الأمم الأوروبية (الجولة السادسة – المجموعة الرابعة)

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أهلاً بكم في بث مباشر للمباراة الحاسمة بين “اسبانيا والمانيا” ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

???????? تشكيلة منتخب اسبانيا | أوناي سيمون – سيرجي روبيرتو – باو توريس – سيرخيو راموس – خوسيه لويس جايا – كوكي – رودري – سيرخيو كاناليس – داني أولمو – ألفارو موراتا – فيران توريس.

???????? تشكيلة منتخب المانيا | مانويل نوير – ماتياس جينتر – نيكولاس تشول – روبين كوخ – فيليب ماكس – ليون جوريتسكا – إلكاي جوندوجان – توني كروس – ليروي ساني – تيمو فيرنر – سيرج جنابري.

“0 بداية المباراة

“5 ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب اسبانيا من على خط منطقة الـ18.

“6 راموس يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية في زاوية نوير الذي تصدى للكرة ببراعة.

“8 تيمو فيرنر يمهد كرة رائعة إلى ساني القادم من الخلف ولكن باو توريس يعود بسرعة ويخرج الكرة إلى الركنية قبل ان تصل إلى ساني.

“9 اللعب يتوقف بسبب إصابة سيرخيو كاناليس.

“10 كاناليس يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويبدو انه لن يستكمل المباراة.

“12????التبديل الاول لمنتخب اسبانيا اضطراري بخروج كاناليس ودخول فابيان رويز.

“17⚽جووووووووووووووووووووووووووووول – ألفارو موراتا يسجل الهدف الاول لمنتخب اسبانيا برأسية قوية جدًا.

“17 قصة الهدف | فابيان رويز يتولى تنفيذ ضربة ركنية من الجهة اليمنى ويرسلها عالية على القائم البعيد داخل منطقة الجزاء ليرتقي لها موراتا ويضربها بالرأس قوية في شباك نوير الذي عجز عن فعل اي شيء.

“20 فيران توريس يروض كرة طولية في ظهر فيليب ماكس ويسدد كرة جاورت القائم الايمن لمانويل نوير.

“21 حكم الراية يعلن وجود تسلل على توريس في الكرة الماضية، جناح مانشستر سيتي كان متقدم قليلاً على ماكس.

“23⚽❌ هدف ملغي لصالح منتخب اسبانيا بعد تسلل على ألفارو موراتا!

“24 منتخب اسبانيا هو الطرف الأفضل حتى هذه اللحظات.

“29 اووووووووووووووووووه فيران توريس ينفرد بمانويل نوير ويسدد كرة تصدى لها الحارس العملاق ببراعة لتخرج إلى الركنية.

“32 هجمة خطيرة جدًا لمنتخب اسبانيا انتهت عند فيران توريس الذي روض الكرة وسدد كرة قوية ارتدت من قدم كوخ لتخرج بعيدًا.

“33⚽جووووووووووووووووووووووووووووول – الهدف الثاني لمنتخب اسبانيا عن طريق فيران توريس.

“33 قصة الهدف | بعد عدة تمريرات قصيرة رائعة كوكي يروض كرة على الجهة اليسرى ويرسل عرضية ضربها أولمو بالرأس لترتطم بالعارضة وتذهب إلى فيران توريس الذي أطلق تسديدة صاروخية على الطائر سكنت شباك نوير.

“34 تقدم مستحق وعن جدارة لمنتخب اللاروخا.

“38⚽جوووووووووووووووووووووووووووووووول – رودري يضيف الهدف الثالث برأسية من الركنية.

“39 ما الذي يحدث لمنتخب المانيا! المانشافت ينهار..

“40 اللعب يتوقف بسبب إصابة سيرخيو راموس.

“41 اصابة راموس هي نفس اصابة كاناليس الذي خرج على إثرها، شد على مستوى العضلية الخلفية للفخذ.

“42????بالفعل راموس لن يستكمل المباراة ليحل مكانه مدافع مانشستر سيتي “إيريك جارسيا”.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

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