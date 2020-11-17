بث مباشر | مشاهدة مباراة تونس وتنزانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تونس وتنزانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة.
تنطلق مباراة تونس وتنزانيا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في دار السلام.
تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، وتنقل كذلك على قناة تنزانيا الوطنية.
يتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط و6 أهداف، بفارق 4 نقاط عن غينيا الاستوائية الثانية، بينما يحتل المنتخب التنزاني المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن ليبيا متذيلة هذه المجموعة.
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تونس 1-0 تنزانيا
???? ملعب بنجامين مكابا الوطني (دار السلام-تنزانيا)
???? تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 (الجولة 4- المجموعة العاشرة)
♻️ جارية الآن
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- ???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة ..
- 11″ ⚽️ جووووووول…تونس تتقدم بالهدف الأول عن طريق “سيف الدين خاوي” بعد تمريرة من يوسف المساكني.
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