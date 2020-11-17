يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة “مصر وتوجو” ضمن إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 في الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022، والتي انتهت بفوز عريض لمصر قوامه ثلاثة أهداف بنكهة أهلاوية.

وجاء هدف مصر الأول في الدقيقة 18 على عكس سير المباراة عن طريق محمد مجدي أفشة بعد سيطرة ميدانية كبيرة لتوجو في الدقائق الأولى.

لاعب الأهلي “محمد مجدي أفشة” استغل كرة مشتتة بشكل خاطيء من قلب دفاع توجو على حدود منطقة الجزاء، ليتسلم ويراوغ ويسدد بالقدم اليمنى، كرة أرضية جميلة على أقصى يسار الحارس.

وأضافت مصر الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق لاعب الأهلي “محمد شريف” بتسديدة بباطن القدم اليمنى على يمين حارس المرمى بعد تلقيه تمريرة طولية جميلة في العمق الدفاعي من حارس المرمى “محمد الشناوي”..

وأخطأ مدافع توجو في تشتيت الكرة الطولية لمحمد الشناوي لتسقط إلى محمد شريف – ثاني هدافي الدوري المصري الموسم الماضي عندما كان معارًا من الأهلي إلى إنبي – ليستغل الفرصة وينفرد ويسجل الهدف بطريقة مميزة.

ومع مطلع الشوط الثاني نجح لاعب الأهلي الأسبق محمود تريزيجيه – نجم أستون فيلا الانجليزي – في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقة 52 بمتابعة لكرة طولية أرسلها مدافع الأهلي أيمن أشرف من أقصى الرواق الأيسر لمصر فشل دفاع توجو في التعامل معها.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، سجل منتخب توجو هدف حفظ ماء الوجه بعد هفوة من قلبي دفاع مصر “محمود حمدي الونش وأحمد حجازي” في تشتيت كرة عرضية.

فيديو أهداف مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا “ثلاثية بنكهة أهلاوية”

هدف تريزيجيه