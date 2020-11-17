فيديو اهداف مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تصفيات امم افريقيا “زياش ينثر سحره”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في إحدى مباريات اليوم 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.
قاد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي “حكيم زياش” منتخب المغرب لتحقق الفوز على مضيفه “جمهورية أفريقيا الوسطى” بهدفين نظيفين، ليضع أسود الأطلس قدمًا في بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.
واشترك حكيم زياش في الهدفين حيث افتتح التسجيل من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة (39)، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أعطى زياش تمريرة حاسمة إلى “يوسف النصيري” الذي بدوره سجل الهدف الثاني.
وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة، بينما يتواجد منتخب موريتانيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي منتخب بورنودي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.
أهداف مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى
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