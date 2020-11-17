ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد الفوز على أفريقيا الوسطى

واصل منتخب المغرب صدارته لجدول ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا 2021، وذلك بعد فوزه على منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الثلاثاء 17-11-2020.

وحقق منتخب المغرب الفوز على منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين، حيث افتتح حكيم زياش التسجيل من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة (39)، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح “يوسف النصيري” في احراز الهدف الثاني بتمريرة من زياش.

ودخل منتخب المغرب هذه المباراة وهو على رأس المجموعة، برصيد 7 نقاط بفضل الفوز العريض الذي حققه في الجولة الماضية على أفريقيا الوسطى بنتيجة (1-4)، في المواجهة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد نهاية الجولة الرابعة، ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة، بينما يتواجد منتخب موريتانيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي منتخب بورنودي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.