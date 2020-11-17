اعتلى منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات امم افريقيا 2021 بعد فوزه على توجو في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى الكاميرون 2022.

وانتهت المباراة بفوز كاسح لمنتخب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب كيجي بالعاصمة لومي.

ونقل لقاء “مصر وتوجو” على قناة بي إن سبورتس 7، وانطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتمكن منتخب مصر من اعتلاء صدارة المجموعة السابعة بهذه التصفيات برصيد 8 نقاط، متقدمًا على منتخب جزر القمر بفارق هدف واحد، بينما تذيل منتخب توجو المجموعة وتبخرت آماله في الترشح إلى النهائيات.

وجاء هدف مصر الأول في الدقيقة 18 على عكس سير المباراة عن طريق محمد مجدي أفشة بعد سيطرة ميدانية كبيرة لتوجو في الدقائق الأولى.

لاعب الأهلي “محمد مجدي أفشة” استغل كرة مشتتة بشكل خاطيء من قلب دفاع توجو على حدود منطقة الجزاء، ليتسلم ويراوغ ويسدد بالقدم اليمنى، كرة أرضية جميلة على أقصى يسار الحارس.

وأضافت مصر الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق “محمد شريف” بتسديدة بباطن القدم اليمنى على يمين حارس المرمى بعد تلقيه تمريرة طولية جميلة في العمق الدفاعي من حارس المرمى “محمد الشناوي”..

وأخطأ مدافع توجو في تشتيت الكرة الطولية لمحمد الشناوي لتسقط إلى محمد شريف – ثاني هدافي الدوري المصري الموسم الماضي – ليستغل الفرصة وينفرد ويسجل الهدف بطريقة مميزة.

ومع مطلع الشوط الثاني نجح محمود تريزيجيه – نجم أستون فيلا الانجليزي – في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقة 52 بمتابعة لكرة طولية أرسلها أيمن أشرف من أقصى الرواق الأيسر لمصر فشل دفاع توجو في التعامل معها.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، سجل منتخب توجو هدف حفظ ماء الوجه بعد هفوة من قلبي دفاع مصر “محمود حمدي الونش وأحمد حجازي” في تشتيت كرة عرضية.

إليكم جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد اكتساح توجو في الجولة الرابعة

المجموعة السابعة G