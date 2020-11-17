ملخص مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا “أسود الأطلس تضع قدمًا في كان الكاميرون”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في إحدى مباريات اليوم 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.
انطلقت مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت المغرب ، 18:00 بتوقيت مصر ، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب دي لا ريونيفيكاتيون بمدينة دوالا – الكاميرون.
ونُقلت مباراة المغرب وافريقيا الوسطى على قناة بي إن سبورتس 8، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما نُقلت على تلفزيون جمهورية أفريقيا الوسطى.
وضع منتخب المغرب قدمًا في بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022، بعدما حقق الفوز على مضيفه “جمهورية أفريقيا الوسطى” بهدفين نظيفين.
ولم تشهد المباراة فرص عديدة بخلاف الهدفين، حيث افتتح حكيم زياش التسجيل من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة (39)، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني نجح “يوسف النصيري” في احراز الهدف الثاني بتمريرة من زياش.
ودخل منتخب المغرب هذه المباراة وهو على رأس المجموعة الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا 2021، برصيد 7 نقاط بفضل الفوز العريض الذي حققه في الجولة الماضية على أفريقيا الوسطى بنتيجة 1/4، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي.
وبعد نهاية الجولة الرابعة، رفع منتخب المغرب رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة، بينما يتواجد منتخب موريتانيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي منتخب بورنودي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.
والتالي ملخص احداث مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى
المغرب 2-0 أفريقيا الوسطى
ملعب دي لا ريونيفيكاتيون (دوالا – الكاميرون)
تصفيات امم افريقيا (الجولة الرابعة – المجموعة الخامسة)
انتهت
- أهلاً بكم في ملخص مباراة “المغرب وجمهورية أفريفيا الوسطى” ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا 2021.
- ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- ???????? تشكيلة منتخب المغرب | ياسين بونو – نايف أكرد – سامي مماي – رومان سايس – عصام شباك – أشرف حكيمي – أيمن برقوق – سفيان امرابط – عادل تاعرابت – حكيم زياش- يوسف النصيري.
- ???????? تشكيلة منتخب أفريقيا الوسطى | جيوفيري ليمبت – نجيم سينت سير – ساليف كيتا – ماناسي إينزا ياميسي – سادوك ندوبي – دايلان مبومبوشي – ويلفريد إيمريك زاهيبو -فوكسي كيثيفواما – لويس موفوتا – سينت فورت ديموكيان – دونالد بينامنا.
-
“0 بداية المباراة
- “5 منتخب المغرب يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى.
- “11 ما زال التعادل السلبي قائم بين المنتخبين.
- “19 ضربة حرة مباشرة لمنتخب المغرب من مكان جيد.
- “20 اوووووووووووه حكيم زياش تولى تنفيذ الضربة وأرسلها عالية لتمر من لجميع وتجاور القائم ببضعة سنتيمترات.
- “21 الحكم يشير إلى الركنية، الكرة السابقة لامست رأس مدافع أفريقيا الوسطى قبل ان تخرج.
- “21 زياش يرسل عرضية من الركنية على القائم البعيد ليضربها سايس بالرأس إلى نايف الذي أكملها في المرمى ولكن علت القائم وخرجت إلى ضربة مرمى.
- “22 حتى الآن ركنية لصالح المغرب مقابل ركنية لمنتخب أفريقيا الوسطى.
- “25 بلغت نسبة استحواذ المغرب على الكرة إلى 76% مقابل 23% لمنتخب أفريقيا الوسطى.
- “31 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق الماضية.
- “32 دقيقة راحة لالتقاط الأنفاس.
- “33 يبدو ان سامي مماي يعاني من الإصابة.
- “35 هجمة خطيرة جدًا لمنتخب أفريقيا الوسطى من الجهة اليمنى عن طريق دونالد بينامنا ولكن سفيان امرابط يبعدها.
- “36????تبديل اضطراري لمنتخب المغرب بخروج المصاب سامي مماي ودخول جواد اليماق.
- “38???? بطاقة صفراء على مدافع منتخب أفريقيا الوسطى “سادوك ندوبي”، وضربة حرة مباشرة للمغرب من مكان جيد.
- “39⚽جووووووووووووووووووووووووول – حكيم زياش يفتتح التسجيل لمنتخب المغرب من ضربة ثابتة باغتت الحارس.
- “39 قصة الهدف | زياش تولى تنفيذ الضربة الحرة من الجهة اليمنى وأرسلها بيسراه داخلة لتخدع الحارس وتسكن مرماه دون ان يلمسها احد.
- “45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف مقابل لا شيء.
-
“45 بداية الشوط الثاني
- “46 لا وجود لتغييرات في تشكيلة كلا المنتخبين.
- “54 المنتخب المغرب يستحوذ على الكرة في ظل تراجع منتخب أفريقيا الوسطى رغم تأخره في النتيجة.
- “59 ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب أفريقيا الوسطى بعد اعاقة من اليماق على دونالد بينامنا.
- “60 موفوتا تولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها بعيدة جدًا عن المرمى.
- “62 خطأ لصالح المغرب على بعد 33 ياردة تقريبًا عن المرمى.
- “63 زياش كالعادة يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل المنطقة ولكن الحكم يشير إلى وجود تسلل على رومان سايس.
- “68???? تبديل لمنتخب أفريقيا الوسطى بخروج فوكسي كيثيفواما ودخول جوسبين جاوبانديا.
- “70 دايلان مبومبوشي يسدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء جاورت مرمى بونو بقليل.
- “76 اوووووووووووووووه يوسف النصيري كاد يسجل الهدف الثاني لولا تألق الحارس جيوفيري ليمبت الذي تصدى لتسديدة مهاجم إشبيلية ببراعة.
- “78???????? تبديلان دفعة واحد لمنتخب المغرب بخروج عادل تاعرابت ودخول فيصل فجر، وخروج أشرف حكيمي ودخول زكريا أبوخلال.
- “81???????? تبديلان دفعة واحد لمنتخب أفريقيا الوسطى بخروج ويلفريد إيمريك زاهيبو ودخول فياني مابيدي، وخروج ماناسي إينزا ياميسي ودخول برينس ديو بيني موهاندا.
- “86????التبديل الرابع لمنتخب أفريقيا الوسطى بخروج سينت فورت ديموكيان ودخول لويس تونوريري كايا.
- “87????التبديل الخامس والاخير لمنتخب أفريقيا الوسطى بخروج لويس موفوتا ودخول إيلوجي إينزا ياميسي.
- “90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “90+1⚽جووووووووووووووووووووووووول – النصيري يضيف الهدف الثاني للمغرب بصناعة من حكيم زياش.
- “90+1 قصة الهدف | سفيان امرابط يرسل كرة طولية في ظهر دفاعات أفريقيا الوسطى لتصل إلى زياش الذي انفرد بالمرمى ومرر كرة على طبق من ذهب إلى النصيري ليضعها في الشباك بسهولة.
- “90+3???? بطاقة صفراء على مدافع منتخب المغرب نايف أكرد.
- “90+4???? بطاقة صفراء من نصيب لاعب أفريقيا الوسطى ساليف كيتا.
- “90+4 صافرة نهاية المباراة بفوز منتخب المغرب على جمهورية أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين.
كانت هذه تفاصيل خبر ملخص مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا “أسود الأطلس تضع قدمًا في كان الكاميرون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.