ملخص مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا “أسود الأطلس تضع قدمًا في كان الكاميرون”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في إحدى مباريات اليوم 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

انطلقت مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت المغرب ، 18:00 بتوقيت مصر ، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب دي لا ريونيفيكاتيون بمدينة دوالا – الكاميرون.

ونُقلت مباراة المغرب وافريقيا الوسطى على قناة بي إن سبورتس 8، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما نُقلت على تلفزيون جمهورية أفريقيا الوسطى.

وضع منتخب المغرب قدمًا في بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022، بعدما حقق الفوز على مضيفه “جمهورية أفريقيا الوسطى” بهدفين نظيفين.

ولم تشهد المباراة فرص عديدة بخلاف الهدفين، حيث افتتح حكيم زياش التسجيل من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة (39)، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني نجح “يوسف النصيري” في احراز الهدف الثاني بتمريرة من زياش.

ودخل منتخب المغرب هذه المباراة وهو على رأس المجموعة الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا 2021، برصيد 7 نقاط بفضل الفوز العريض الذي حققه في الجولة الماضية على أفريقيا الوسطى بنتيجة 1/4، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد نهاية الجولة الرابعة، رفع منتخب المغرب رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة، بينما يتواجد منتخب موريتانيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي منتخب بورنودي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

والتالي ملخص احداث مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى

المغرب 2-0 أفريقيا الوسطى

ملعب دي لا ريونيفيكاتيون (دوالا – الكاميرون)

تصفيات امم افريقيا (الجولة الرابعة – المجموعة الخامسة) انتهت