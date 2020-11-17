بث مباشر | شاهد مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “مصر وتوجو” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “مصر وتوجو” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “أحمد الطيب”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب كيغي بالعاصمة التوجولية لومي.

يلعب منتخب مصر وتوجو لحساب المجموعة السابعة، والتي تضم كل من جزر القمر وكينيا.

يحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، وذلك بعد فوزه أمس على منتخب كينيا الذي يقبع في المركز الثالث، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويتذيل توجو الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.

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مصر 3-0 توجو

ملعب كيغي (لومي – توجو)

تصفيات امم افريقيا (الجولة الرابعة – المجموعة السابعة)

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