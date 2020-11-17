بث مباشر | شاهد مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “مصر وتوجو” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.
تنقل مباراة “مصر وتوجو” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “أحمد الطيب”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب كيغي بالعاصمة التوجولية لومي.
يلعب منتخب مصر وتوجو لحساب المجموعة السابعة، والتي تضم كل من جزر القمر وكينيا.
يحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، وذلك بعد فوزه أمس على منتخب كينيا الذي يقبع في المركز الثالث، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويتذيل توجو الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.
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مصر 3-0 توجو
ملعب كيغي (لومي – توجو)
تصفيات امم افريقيا (الجولة الرابعة – المجموعة السابعة)
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بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “مصر وتوجو” ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.
- ????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.
- ????أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365
- ???????? تشكيلة منتخب مصر | محمد الشناوي – أحمد توفيق – محمود حمدي “الونش”- أحمد حجازي – أيمن أشرف – طارق حامد – حمدي فتحي – محمد مجدي “أفشة” – محمود حسن “تريزيجيه”- محمد شريف – أحمد حسن كوكا.
- دكة بدلاء منتخب مصر | محمد أبوجبل – محمد بسام – محمود علاء – علي جبر – رمضان صبحي – حسام حسن – عبدالله السعيد – “أحمد سيد زيزو” – مصطفي محمد – أحمد ابوالفتوح.
- ???????? تشكيلة توجو اليوم | باركولا – داكونام – بيسيلي – كانجنيفي – لاوسون – دوسيفي – أييتي – بيبوه – سونو – مالابا – لابا كودجو.
- ????♂️ يدير هذه المباراة الحكم السنغالي “عيسى سي”
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الشوط الأول
- 1″ ???? صافرة بداية اللقاء..
- 5″ بداية موفقة لمنتخب مصر في هذا اللقاء على مستوى خط الدفاع..
- 5″ يوجد تركيز من مصر أكثر على المرتدات.. بينما يركز توجو على الاختراق من الجهة اليسرى عند مصر..
- 10″ ???? أوووووووووووه…لابا كودجو يمر من أحمد حجازي على الرواق الأيمن لمصر .. ويمرر عرضية بقدمه اليسرى من الوضع راكضًا نحو مالابا الذي وصل متأخرًا، لتمر الكرة من الجميع بعرض منطقة الستة ياردات ..
- 13″ ???? أووووووووووووووووووه…ثاني فرص توجو في أقل من 5 دقائق، هذه المرة عرضية من الجهة اليسرى لمصر، لتجد مالابا الذي حولها برأسية قوية، من الحسن حظ محمد الشناوي، مرت فوق العارضة بياردة واحدة..
- 15″ ???? منتخب توجو عازم على العودة إلى أجواء هذه التصفيات عن طريق الفوز اليوم .. لن تكون مباراة سهلة أبدًا على مصر..
- 16″ لابا كودجو مزعج جدًا على الجهة اليسرى لتوجو..لديه قدرات عالية في التوغل بسبب سرعته
- 17″ ???? خطأ فادح من أحمد حجازي في تشتيت كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، تذهب على أقصى يسار محمد الشناوي الذي أبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية.. كادت تكون هدف من نيران صديقة لصالح توجو.
- 18″ ⚽️ جووووووووووووووووووول…هدف على عكس سير المباراة لصالح منتخب مصر، عن طريق محمد مجدي أفشة.
- 18″ ✅ لاعب الأهلي “محمد مجدي أفشة” استغل كرة مشتتة بشكل خاطيء من قلب دفاع توجو على حدود منطقة الجزاء، ليتسلم ويراوغ ويسدد بالقدم اليمنى، كرة أرضية جميلة على أقصى يسار الحارس..
- 22″ ???? بطاقة صفراء للاعب توجو “أيتي”
- 32″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول…الهدف الثاني للمنتخب المصري عن طريق “محمد شريف” بتسديدة بباطن القدم اليمنى على يمين حارس المرمى بعد تلقيه تمريرة طولية جميلة في العمق الدفاعي من حارس المرمى “محمد الشناوي”..
- 32″ ???? ???? محمد الشناوي أرسل كرة طولية في العمق الدفاعي لتوجو، ليخطيء المدافع في تشتيتها لتسقط إلى محمد شريف – ثاني هدافي الدوري المصري الموسم الماضي – ليستغل الفرصة وينفرد ويسجل..
- 34″ أووووووووووووه…فرصة أخرى لا تضيع من منتخب توجو .. كرة عرضية جميلة من الرواق الأيمن تجد رأس مدافع متقدم لأداء الدور الهجومي، لكنه يضعها بالرأس جوار القائم الأيمن للشناوي، رغم صعود اللاعب دون أي رقابة ودون أي مضايقة من مدافعي المنتخب المصري..
- 40″ ???? محمود حمدي الونش يتلقى بطاقة صفراء
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 0-2..
- أداء مثالي لمصر في هذا الشوط ، هو الأداء الأفضل منذ تولي حسام البدري مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للمدرب خافيير أجييري في صيف 2019.
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الشوط الثاني
- 45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني للمباراة..
- 45″ ???? تغيير أول في صفوف توجو بنزول تشاكي بدلاً من أيتي.
- 47″ ???? ثاني تغييرات مدرب توجو كلود لوروا بنزول “أتشوه” بدلاً من بيبوه.
- 50″ منتخب توجو يواصل تفوقه على مصر في الرواقين..كل الكرات العرضية والانطلاقات التي تقوم بها توجو على الطرفين “غاية في الخطورة”
- 51″ توجو لو لديها مهاجم هداف مثل أديبايور لسجلت اليوم..
- 52″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…محمود تريزيجيه يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر بمتابعة جميلة لكرة طولية أرسلها أيمن أشرف أيضًا في منطقة عمق دفاع توجو..
- 52″ ❌ العمق الدفاعي لتوجو غاية في الضعف والسوء تمامًا مثل عمق خط الهجوم..
- 53″ ❌ توجو فريق غير متكامل مليء بالثغرات، ولا يستحق المنافسة على البطاقة الثانية..
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