تعرف على معلق مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا 2021

يقدم لكم الخليج 365 معلق مباراة “مصر وتوجو” على قنوات بي إن سبورتس، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.

وتقام مباراة منتخب مصر وتوجو على ملعب كيغي بالعاصمة التوجولية لومي، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 7، وسيتولى المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب” إذاعة المباراة من مقر القناة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية لمنتخب مصر الذي يتطلع إلى تحقيق الفوز من أجل اللحاق بمنتخب جزر القمر الذي انتصر على منتخب كينيا أمس بنتيجة (1-0).

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل توجو ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده.