حالات كورونا اليوم | انتر ميلان يُعلن إصابة النجم الصربي كولاروف

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء إصابة مدافعه الصربي الدولي ألكسندر كولاروف بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19– .
وذكر إنتر ميلان في بيان نشره بموقعه على الإنترنت :”إنتر ميلان يمكنه إعلان أن الفحوص كشفت أمس إصابة ألكسندر كولاروف، وذلك إثر خضوعه للفحص عقب عودته من المشاركة الدولية.”
وأضاف النادي في بيانه :”اللاعب لا يعاني من أي أعراض على الاطلاق، وسيتبع الإجراءات والإرشادات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.”
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