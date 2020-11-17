تشكيلة منتخب مصر الأساسية لمواجهة توجو في تصفيات أمم أفريقيا.. “ظهور كوكا وشريف وأفشة”

أعلن حسام البدري تشكيلة منتخب مصر الأساسية لمواجهة توجو في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف نظيف في مباراة الجولة الماضية، والتي أقيمت في القاهرة.

ودفع البدري بالحارس الأساسي محمد الشناوي ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية، بينما يشارك أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني المصاب.

ويشارك محمود حمدي “الونش”، وأحمد حجازي، في خط الدفاع ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية، بينما دفع البدري بالظهير الأيسر أيمن أشرف على حساب أحمد أبو الفتوح.

وفي الوسط، يشارك الثنائي طارق حامد وبجواره حمدي فتحي ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية في ظل غياب محمد النني الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وكانت مفاجأة تشكيلة منتخب مصر الأساسية هي الدفع باللاعب محمد شريف في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد سيد “زيزو” الذي شارك في المباراة السابقة، وكذلك الدفع بصانع الألعاب محمد مجدي “أفشة” بشكل أساسي بدلا من عبدالله السعيد.

بينما يستمر محمود حسن تريزيجيه ضمن تشكيلة منتخب مصر الأساسية، فيما يقود الهجوم أحمد حسن “كوكا” بدلا من مصطفى محمد الذي شارك في المباراة السابقة.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق – محمود حمدي “الونش”- أحمد حجازي- أيمن أشرف .

خط الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – محمد مجدي “أفشة” – محمود حسن “تريزيجيه”- محمد شريف.

الهجوم: أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

محمد أبوجبل – محمد بسام – محمود علاء – علي جبر – رمضان صبحي – حسام حسن – عبدالله السعيد – “أحمد سيد زيزو” – مصطفي محمد – أحمد ابوالفتوح.