إصابتان جديدتان في صفوف المنتخب العراقي في معسكره بدبي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الثلاثاء عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في صفوف منتخب بلاده في معسكره الأعدادي في دبي وتتعلقان بحارس المرمى جلال حسن واحد أعضاء الجهاز الفني.

واصبح حسن خامس لاعب في صفوف منتخب اسود الرافدين يصاب بفيروس “كوفيد-19” بعد أحمد إبراهيم ومحمد رضا، وقبلهما القائد علاء عبد الزهرة وحسين علي اللذان تخلفا عن معسكر الإمارات.

وذكر بيان إعلامي للهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم الثلاثاء “أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لوفد المنتخب قبل عودته الأربعاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا“.

واضاف “تم تأكيد إصابة حارس المنتخب جلال حسن بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المدرب المساعد، السلوفيني التش، وتمَ نقل الإثنين إلى مكان العزل الصحي في دولة الإمارات لتلقي العلاج حسب البروتوكول الصحي المعتمد هناك”.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب العراقي لقاء وديًا الأربعاء في دبي أمام نظيره الأوزبكي، هو الثاني خلال معسكره الخارجي بعد اللقاء الأول وكان أمام نظيره الأردني (0-0).