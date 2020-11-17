منتخب مصر يتألق ويقتنص فوزاً ثميناً والمغرب تقترب من التأهل إلى النهائي 

حقق المنتخب المصري فوزا كبيرا خارج قواعده، بتغلبه على منتخب توغو بثلاثة أهداف لهدف، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم.



افتتح محمد مجدي أفشة باب التسجيل من تسديدة أرضية رائعة عند الدقيقة 18، موقعا بذلك على أول أهدافه مع منتخب مصر، بعد انضمامه إليه في مايو/ أيار 2018.



وواصل "الفراعنة" فرض هيمنتهم على اللقاء ليسجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 33، مستغلا خروجا خاطئا من الحارس التوغولي.



وضاعف محمود حسن متاعب أصحاب الأرض بعدما أضاف هدفا ثالثا في الدقيقة 52، من تمريرة قدمها له زميله أفشة، وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى.



ومع دخول المباراة في وقتها البديل، أحرز اللاعب إلوم نيا فيدجي هدف منتخب توغو الوحيد.



وبذلك بات في رصيد المنتخب المصري ثماني نقاط في صدارة المجموعة، متقدما بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر الثاني.



ويأتي منتخب كينيا ثالثا برصيد ثلاث نقاط، في حين بقي منتخب توغو رابعا وأخيرا بنقطة واحدة.



وفي مباراة أخرى إنتزع المنتخب المغربي ينتزع فوزاً ثميناً من أرض جمهورية إفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين ويقترب من بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا.



وسجل حكيم زياش (39) ويوسف العربي (90) هدفي أسود الأطلس.



ورفع المنتخب المغرب رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط عن موريتانيا الثانية في حين تحتل بوروندي المركز الثالث برصيد 4 نقاط أمام متذيلة الترتيب إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط.

المصدر: وكالات