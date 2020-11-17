رياضة | ظهير بنى سويف ينتقل لصفوف سبورتنج بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهير بنى سويف ينتقل لصفوف سبورتنج بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولي سبورتنج السكندرى الصاعد حديثا للمشاركة بدورى القسم الثانى في إتمام التعاقد مع عاطف محمود ظهير أيسر بنى سويف لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

عاطف محمود سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها الأوليمبي، فاركو، وبنى سويف.

وجاء تعاقد سبورتنج مع عاطف محمود وذلك بناء على طلب أحمد فاروق المدير الفنى للفريق الأول.

من جانبه أعرب عاطف محمود عن سعادته بإتمام التعاقد مع الفريق السكندري متمنيا تقديم أفضل ما لديه خلال مباريات الفريق بالموسم الجديد .

وقال عاطف محمود ل "الخليج 365 الرياضى"، "اثق في قدرة لاعبي بنى سويف من تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز خاصة وأنهم على مستوي جيد فنيا، ولولا غياب التوفيق بالموسم الماضي لكان الصعود من حليف بني سويف".