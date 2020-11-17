رياضة | طهطا يهزم المراغة ويواجه البترول ودياً

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر طهطا يهزم المراغة ويواجه البترول ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا نتائجة الإيجابية في المباريات الودية، بالفوز على فريق المراغة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، استعداداً لخوض مباريات دوري القسم الثاني.

أحرز ثلاثية طهطا، أحمد ميسي، هدفين ومحمود المهووس هدف، ومن المقرر ان يلعب طهطا مع بترول أسيوط في المباراة الودية الثالثة في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.

وسبق لطهطا الفوز على بترول أسيوط برباعية في المواجهة الودية الاولى، استعدادا لخوض المباريات الرسمية، المقرر إنطلاقها في 25 نوفمبر الحالي.