رياضة | ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام جهاز كرة القدم في الأهلي ببدء المفاوضات مع أحمد أيمن منصور نجم دفاع براميدز من أجل جس نبضه بشأن الإنضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي يطمحون في موافقة إدارة براميدز على انضمام أحمد أيمن منصور إلى المارد الأحمر وذلك لرغبة إدارة القلعة الحمراء في تدعيم خط الدفاع.

وطالب أحمد الشيخ نجم الأهلي مسئولي القلعة الحمراء في الساعات الماضية بفتح الباب أمام إمكانية رحيله إلى براميدز في ظل ترحيب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بخطوة رحيله.