رياضة | سيراميكا كليوباترا يواجه الاتصالات وديا في معسكر الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يواجه الاتصالات وديا في معسكر الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية ثالثة خلال معسكره المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث يسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع فريق الاتصالات، في البادية مساء الأحد المقبل على ملعب فندق الإقامة، ويلتقي الفريق غدا مع فريق كهرباء الإسماعيلية،ط على نفس الملعب، ويخوض ودية أمام الإسماعيلي عصر السبت على ملعب الدراويش.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين العناصر المنضمة حديثا للنادي، واللاعبين القدامى للفريق.