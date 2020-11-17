رياضة | غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيطرت حالة من الغضب على المسؤولين داخل النادي الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في بسبب إصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.
وقالت مصادر داخل الأهلي إنه تم التواصل مع أيمن أشرف مدافع الفريق عقب انتهاء المباراة واشتكى اللاعب من آلام في الركبة التي تهدد مشاركته أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وأوضحت بأن إصرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على استمرار مشاركة أيمن أشرف رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة ومع تقدم منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة وحسم المباراة أمر يدعو للدهشة خاصة وأن اللاعب يعد عنصر أساسي من عناصر الأهلي وكان يجب على الجهاز الفني الحفاظ علي سلامته خاصة بعد سقوطه للإصابة وتلقيه العلاج أكثر من مرة مؤكدة أن تصرف البدري غريب للغاية وعليه العديد من علامات الاستفهام.
ويخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي إلى الأشعة فور عودته إلى القاهرة صباح غد من أجل الاطمئنان على حالته في ظل إصابته في الركبة والتي باتت تهدد مشاركته في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.