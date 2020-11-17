رياضة | فيروس كورونا يضرب ميلان من جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يضرب ميلان من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ميلان الإيطالي، إصابة مدربه المساعد جاكومو موريلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد يومين من إصابة المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي بالفيروس ذاته.

وقال النادي اللومباردي في بيان "جاكومو موريلي الذي ظل في عزلة منذ يوم السبت بعد النتائج الإيجابية لستيفانو بيولي يعاني أيضا من حالة خفيفة".

وأضاف "تم تأكيد هذه النتائج الإيجابية من خلال اختبار جزيئي ثان أجري أمس (الاثنين). موريلي بخير وسيواصل عزل نفسه في منزله".

وسيغيب بيولي (55 عاما) وموريلي (56 عاما) عن مباراة القمة التي تنتظر فريقهما الأحد ضد نابولي في الدوري المحلي، وربما المباراة ضد ليل الفرنسي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" المقررة في ليل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في سعيه للثأر من مضيفه الذي هزمه بثلاثية نظيفة في سان سيرو في الجولة الثالثة.

ويحافظ ميلان على سجله خاليا من الخسارة في الدوري المحلي، حيث يتصدر برصيد 17 نقطة بفراق نقطتين أمام ساسوولو، فيما يحتل نابولي المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.