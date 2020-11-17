رياضة | أول تعليق من صلاح بعد فوز مصر على توجو بتصفيات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من صلاح بعد فوز مصر على توجو بتصفيات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة منتخب بلاده بعد الفوز على نظيره توجو، مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، حيث سجل الأهداف محمد مجدي افشة ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية محترف مصر في فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وكتب محمد صلاح، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نهاية المباراة، "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين".

وتابع نجم ليفربول في تغريدته، "فوز مهم في ظروف صعبة، والقادم أفضل بإذن الله".

وقال أيضًا في تغريدة أخرى دونها باللغة الإنجليزية، "أود أن أشكر الجميع على رسائل الدعم والتمنيات الطيبة، أثق أنني سأعود إلى الملعب قريبًا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح صاحب الـ28 عامًا، تغيب عن مباراتي مصر أمام توجو، وذلك بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وكان المنتخب المصري حقق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت يوم السبت الماضي بهدف دون رد، أمام توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب جزر القمر بنفس عدد النقاط.