رياضة | مران تكتيكي للاعبي سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مران تكتيكي للاعبي سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استعداداته القوية لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، خلال معسكره المغلق المقام بأحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

وخاض الفريق تدريبا قويا على ملعب فندق الإقامة، بدأ بمحاضرة سريعة من هيثم شعبان المدير الفني للفريق، ثم بعض التدريبات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، ثم خصص المدير الفني جزء كبير من المران للتدريب على بعض الحمل الخططية والتكتيكية.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني، إلى زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، لا سيما وأن الفريق نجم في ضم 12 صفقة جديدة هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.