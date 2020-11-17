رياضة | حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن أنباء دخول الأبيض فى مفاوضات للظفر بخدمات والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية في وقت لاحق، عن تلقي اللاعب عرض من نادي الزمالك، بجانب عرض رسمي من الترجي التونسي والآخر من الكويت الكويتي ومن الأهلى.

ونفي مسؤولي نادي الزمالك عن رغبة الأبيض فى التعاقد مع بواليا، بجانب أنهم لا يتابعون اللاعب، وترغب القلعة البيضاء فى ضم صفقات سوبر ودولية ولا صحة للتعاقد مع أي لاعب بنادى الجونة.

وسجل والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، 13 هدفًا في الموسم الماضي وأنهى الموسم كثالث الهدافين.

وعبر اللاعب عن سعادته بالاحترافية، داخل نادي الجونة، خاصة في البنية التحتية وأرضيات الملاعب وطريقة الإدارة.

ويتبقى للاعب في عقده مع الجونة موسمان، ويمتلك عروضا ولكن لا يحق له الرحيل، فالإدارة هي من لها الحق في تحديد مصيره، ولا يحق له التوقيع لأى ناد آخر.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لخوض مباراة مهمة ببطولة كأس مصر أمام نادي إف سي مصر، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على استاد "القاهرة الدولي.

وقد أنهي الزمالك النسخة الماضية 2019-2020 من بطولة الدوري المصري، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 68 نقطة جمعهم من 34 مباراة، وتمكن من تسجيل 50 هدفًا، بينما تواجد نادي مصر في المركز الأخير برصيد 21 نقطة في 34 مباراة، سجل خلالهم 18 هدفًا.

ووصل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي ذهاباً إياباً، بنتيجة 4/1 في مجموع مباراتي نصف النهائي للمسابقة القارية.