رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق القلعة البيضاء، موعد مباراة الزمالك ونادي إف سي مصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد تخطيه سموحة بهدفين مقابل هدف، فيما صعد نادي مصر إلى هذا الدور بعد عبوره وادي دجلة بنفس النتيجة.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في بطولة كأس مصر

ويلتقي الزمالك ونادي مصر يوم السبت الموافق 21 من نوفمبر الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساء.