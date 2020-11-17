رياضة | بلفيا بطلا لدورى منتخبات مجالس المدن بكأس محافظ بني سويف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بلفيا بطلا لدورى منتخبات مجالس المدن بكأس محافظ بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتم دورى منتخبات مجالس المدن على كأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والتي اقيمت اليوم بملعب نادى الشباب الرياضى والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة "إدارة الرياضة ".

أقيمت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ويمتلها قمن العروس والوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا ويمثلها العواونة وفاز بالمباراة الواسطى بنتيجة 4/2.

ولعبت المباراة النهائية بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ويمثلها بلفيا والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ويمثلها دنديل واستطاع بلفيا الفوز باللقاء بالركلات الترجيحية 1/2 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

البطولة جاءت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف وإشراف مصطفى إبراهيم، مدير عام المديرية لقطاع الرياضة.

وفى الختام تم توزيع كأس المحافظ على الفريق الفائز بالبطولة وهو فريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ويمثلها بلفيا وتوزيع شهادات التقدير وإهداء درع المديرية.

واقيمت الإحتفالية بحضور العميد وليد البيلى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، مصطفى إبراهيم، مدير عام المديرية لقطاع الرياضة، إبراهيم دهشان، مدير عام المديرية لقطاع الشباب، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

وأيضا النائبة سهام بشاى، عضو مجلس النواب، محمد عبد التواب، مدير إدارة الرياضة، سيد الأمين، نقيب فرع نقابة المهن الرياضية ببنى سويف، وأعضاء مجلس ادارة بلفيا ودنديل، وأيضا هانى ناجي، مدير إدارة شباب ناصر، شعبان عيد، مدير إدارة شباب اهناسيا، مجدى صالح، رئيس نادي الشباب، وشعبان علي، مشرف عام النشاط بنادى الشباب

