شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك هو نادي الوطنية والعروبة ونرحب باستضافة أندية السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موافقة ناديه علي استضافة أي فريق سوداني داخل مقر النادي واستضافة تدريباته في حالة رغبتهم في اقامة أي معسكرات تدريبية في القاهرة. وقال منصور، في تصريحات خاصة اثناء استقباله لوفد نادي الهلال السوداني : الزمالك هو نادي الوطنية والعروبة ودائما ما نفتح ابواب نادينا للأشقاء العرب وخصوصا اندية السودان الشقيق. ويذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على إقامة مباراة سوبر وادي النيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال السوداني. وكان وفدا من نادي الهلال السوداني قد زار نادي الزمالك اليوم وتبادل الدروع مع رئيس النادي. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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