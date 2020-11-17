شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول بعثة المنتخب الوطني القاهرة بعد الفوز على توجو والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل بعثة منتخب مصر للقاهرة في تمام السادسة صباح غدٍ الأربعاء بعد مواجهة توجو مساء اليوم الثلاثاء، ويمكث أفراد البعثة في أحد الفنادق لحين ظهور نتيجة المسحة التي يخضعوا لها فور وصولهم. وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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