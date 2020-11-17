شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أيمن أشرف من المشاركة مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن إصاية أيمن أشرف، مدافع منتخب الفراعنة عبارة عن كدمة بسيطة لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة.

وشدد البدري خلال تصريحات صحفية أعقبت المباراة على أن أيمن أشرف تعرض لكدمة بسيطة وسيخوض المباريات المقبلة مع فريقه بشكل طبيعي.

ويعتمد الأهلي بشكل أساسي على أيمن أشرف في قيادة خط دفاعه في المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري بملعب القاهرة.

وفاز منتخب مصر على نظيره التوجولي بثلاثية في لقاء الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022.