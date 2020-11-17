شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مؤمن زكريا على فوز منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مؤمن زكريا، نجم المنتخب الوطني السابق، على فوز الفراعنة الكبار، علة منتخب توجو، في عقر داره، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وكتب مؤمن زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أبارك لمنتخبنا المصري وأبارك للوالد الكابتن حسام البدري". الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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