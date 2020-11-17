شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش وجهًا لوجه أمام رونالدو بدوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كل من زلاتكو داليتش وفيرناندو سانتوس المديرين الفنيين لمنتخبي كرواتيا والبرتغال، عن التشكيل الأساسي للمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «بولجد» في تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث جاء النجمان لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لكلا المنتخبين. وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي.. ليفاكوفيتش – يورانوفيتش – لوفرين – سكوريتش، براداريتش – مودريتش – روج – كوفاسيتش – فلاسيتش-بازاليتش بريسيتش. في المقابل جاء تشكيل البرتغال كالتالي .. بارتيسيو- سيميدو– دياز – روبين سميدو – روي-فيرنانديز – دانيلو – موتينيو- رونالدو – فيليكس – جوتا. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر مودريتش وجهًا لوجه أمام رونالدو بدوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.