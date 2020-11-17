مصر الأوليمبي 0- 1 البرازيل الأوليمبي لحظة بلحظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة البرازيل الودية، على ملعب السلام وي الأهلي، استعداداً لخوض منافسات دورة طوكيو الأوليمبية. وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: كريم العراقي- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام». خط الوسط: محمود مرعي- كريم فؤاد- أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن ق1: كرة أمامية سهلة فى يد محمود جاد ق3: ضربة ركنية للبرازيل ق5: خروج رائع لمحمود جاد والسيطرة على كرة من أمام منتخب البرازيل ق9: سيطرة برازيلية ودفاع مصري محكم ق16: جووووووووووووووووووووووول للبرازيلعن طريق رودريجو ق24: تسديدة من أحمد ياسر من ضربة حرة لا تسفر عن شىء الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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