شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم لاعب وسط حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت إدارة نادي أسوان في ضم محمد أسامة، لاعب وسط مهاجم حرس الحدود في صفقة انتقال حر لمدة موسمين للانضمام الي صفوف الفريق الاول لكرة القدم و لدعم بعض خطوط الفريق خلال الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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