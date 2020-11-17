شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي يوصي بتصعيد ثلاثة ناشئين للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اوصي مدحت عبدالهادي، المدرب العام لنادي الزمالك، بتصعيد ثلاثة ناشئين للمران مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة. وسلم عبدالهادي، تقريرا فنيا، لللاعبين الثلاثة، لجايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، للإطلاع عليه قبل الإعلان عن موقفه من الثلاثي.

وعقد باتشيكو، جلسة مع اللاعبين «الثلاثاء»، وجه لهم خلالها بعض النصائح الفنية من اجل تنفيذها خلال الفترة المقبلة. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.