شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل منتخب مصر الأوليمبي في ودية البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة البرازيل الودية، على ملعب السلام وي الأهلي، استعداداً لخوض منافسات دورة طوكيو الأوليمبية. وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: كريم العراقي- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام». خط الوسط: محمود مرعي- كريم فؤاد- أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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