شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يؤكد جاهزية «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تماثل يوسف أوباما، للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية.

وأوضح الطبيب، ان أوباما، بات جاهز للمشاركة في المباريات، بداية من مواجهة اف سي مصر، المقبلة في دور الثمانية لكأس مصر،

وانتظم «أوباما»، في التدريبات الجماعية «الثلاثاء»، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق، حيث أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة على المستوى الطبي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.