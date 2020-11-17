شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لمصطفي فتحي لتحديد موقفه من مواجهة «اف سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع مصطفي فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لإختبار طبي، «الأربعاء»، لتحديد موقفه من المشاركة امام افي سي مصر.

ويلتقي الزمالك، مع اف سي مصر، يوم 21 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر.

وخصع فتحي، لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، لتخليصه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً. .

.