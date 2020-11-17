شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا الزمالك يلاقي الهلال السوداني في سوبر وادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إقامة مباراة سوبر وادي النيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال السوداني. وكان وفدا من نادي الهلال السوداني قد زار نادي الزمالك اليوم وتبادل الدروع مع رئيس النادي. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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