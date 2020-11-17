شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسقط أمام جامايكا وديًا استعدادًا لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط المنتخب السعودى أمام ضيفه الجامايكى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما ضمن المعسكر الإعدادي لـ"الصقور" في مدينة الرياض، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. سجل عبدالله الحمدان الهدف الوحيد للمنتخب السعودى فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء، فيما جاء هدفى المنتخب الضيف عن طريق الثنائى: دانييل جونسون وجافون إيست فى الدقيقتين 34 و64 من زمن المباراة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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