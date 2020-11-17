شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لقمة إسبانيا ضد ألمانيا فى دوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن لويس إنريكى، المدير الفني للمنتخب الإسبانى، ويواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، التشكيل الأساسى الذى يخوض القمة النارية المقرر إقامتها في تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة أشبيلية الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. تشكيل إسبانيا ضد ألمانيا حراسة المرمى: أوناى سيمون خط الدفاع: توريس، راموس، سيرجى روبيرتو، جايا خط الوسط: كوكى، كاناليس، رودرى خط الهجوم: موراتا، دانى ألمو، فيران توريس تشكيل ألمانيا ضد إسبانيا حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: نيكلاس زوله، جينتر، فيليب ماكس، روبن كوخ خط الوسط: تونى كروس، جوريتزكا، جوندوجان خط الهجوم: ليروي ساني ، تيمو فيرنر ، سيرج جنابري الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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