شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق مع طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية 24 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات الاتفاق مع نظيره نادى طلائع الجيش، باستاد جهاز الرياضة العسكرى على تنظيم مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الجارى. ووفقًا للموقع الرسمى للنادى، تأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أمام سيراميكا يوم 21 من الشهر ذاته. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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