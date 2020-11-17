شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات المجموعة.. كم نقطة يحتاجها منتخب مصر من أجل بلوغ أمم أفريقيا؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد منتخب مصر الأول من توجو بإنتصار ثمين بثلاثية أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
وانتزع منتخب مصر الصدارة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، بينما استمر منتخب كينيا محافظاً على أمل طفيف في بلوغ النهائيات برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ودع المنتخب التوجولي التصفيات رسمياً بلا أمل في الصعود بعد تذيله المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
المنتخب المصري سيخرج لمواجهة كينا في ملعب الأخيرة بالجولة الخامسة، ثم سيستضيف منتخب جزر القمر بالقاهرة في الجولة الختامية.
المنتخب المصري يحتاج لنقطة وحيدة فقط من مباراتيه أمام كل كينيا وجزر القمر من أجل تأكد صعوده رسمياً لأمم أفريقيا في نسختها المقبلة.
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