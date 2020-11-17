شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وساسي يقودان منتخب تونس أمام تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام تنزانيا بعد قليل، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى. خط الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – علي معلول. خط الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – محمد أمين بن عمر. خط الهجوم: وهبي الخزري – سيف الدين خاوي – يوسف المساكني. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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