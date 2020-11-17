شكرا لقرائتكم خبر عن ‏6 انتصارات خارجية لحسام البدري في أدغال أفريقيا «أخرهم في توجو ‏وأشهرهم برادس»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أحفاد الفراعنة لإنتصار ثمين بثلاثية على حساب المنتخب التوجولي، في معقل الأخير بالعاصمة لومي، وذلك بمنافسات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022.

البدري امتلك 5 انتصارات سابقة في أدغال القارة السمراء، خلال ولاياته مع الأهلي، قبل أن يعود بإنتصار خارجي سادس خارج الديار خلال مسيرته التدريبة في ولايته الحالية لمنتخب مصر في مواجهة توجو الليلة.

باكورة انتصارات البدري خارج حدود مصر وعلى أرض منافسيه، حينما قاد الأهلي لانتصار تاريخي على حساب الترجي التونسي بهدفين مقابل هدفي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012 بملعب رادس ويحصد اللقب مع الفريق الأهلاوي.

عاد البدري بعدها لتسجيل إنتصاراً جديداً في أدغال أفريقيا على حساب توسكر الكيني بمستهل مشوار الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2013.

تتجدد انتصارات حسام البدري خارج الميدان على المستوى الأفريقي ويحقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدفين نظيفين على حساب القطن الكاميروني بملعب الأخير بمدينة جاروا بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2017.

وتتواصل أفراح البدري في ملعب رادس، فيقود الأهلي لانتصار ملحمي على حساب الترجي بهدفين مقابل هدف، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017.

ويقود البدري الأهلي للفوز على مونانا الجابوني بملعبه، بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال 2018.

ويحقق البدري أول انتصار خارجي له في ولايته الحالية لمنتخب مصر وسادس انتصاراته في أدغال القارة الأفريقية بثلاثية يصعق بها الفراعنة المنتخب التوجولي بتصفيات الكان نسخة 2022.