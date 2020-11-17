شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من محمد صلاح للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى المستبعد صفوف الفراعنة بسبب إصابته بفيروس كورونا على توجيه الشكر لمتابعيه عبر تويتر على رسائل الدعم والأمنيات في ظل دعمه للتغلب على الفيروس المستجد. وعلق صلاح عبر صفحته الشخصية عبر تويتر: «عايز أشكر كل الناس على رسائل الدعم والأمنيات الطيبة وسأعود سريعًا». كما علق صلاح، عبر صفحته الشخصية على تويتر «مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفنى واللاعبين.. فوز مهم في ظروف صعبة والمقبل أفضل بإذن الله»، بعد فوز المنتخب بنتيجة 3 / 1 في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية الكاميرون 2022. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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