شكرا لقرائتكم حسام البدرى: أيمن أشرف تعرض لكدمة وتغييره لعدم تفاقم الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني أن تعرض أيمن أشرف مدافع المنتخب لكدمة في مواجهة توجو اليوم، كانت هي السبب وراء استبداله في الشوط الثانى من أحداث المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الوطنى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال البدرى عقب المباراة أن الكدمة التي تعرض لها أيمن أشرف كانت السبب في استبداله خوفا من تفاقم الإصابة بخلاف اطمئنان الجهاز الفني علي نتيجة المباراة حيث كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب الوطني بثلاثية.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.