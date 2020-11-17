شكرا لقرائتكم تريزيجيه: فوز مهم واللاعبون أثبتوا أنهم رجالة رغم الظروف الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى الشعب المصرى بالفوز الكبير الذى حققه الفراعنة خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف على توجو فى الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل بالكاميرون .

بهذه النتيجة احتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثانى .

وأضاف تريزيجيه المباراة جاءت صعبة ولكن المهم الفوز وتحقيق الفوز الذى أعاد المنتخب لصدارة مؤكدا أن اللاعبين كانوا رجالا اليوم وأثبتوا أحقيتهم بتمثيل الفراعنة بالرغم من المعوقات والصعوبات التى واجهتنا بداية من الإصابات والغيابات خاصة أن الفريق عانى اليوم من الرطوبة العالية إلا أن ذلم لم يقف حائلا أمام طموحات اللاعبين .

وعن إصابة صلاح والننى بكورونا، شدد لاعب أستون فيلا أنه كان يتمنى تواجد الثنائى معه فى المباراة إلا أنها إرادة الله بابتعاد اللاعبين، مؤكدا أنه كل ما يتمناه عند حضوره للمعسكرات الوطنية تمثيل المنتخب الذى يستحق الكثير حسب وصفه .