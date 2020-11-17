شكرا لقرائتكم عماد متعب: شوقى غريب يلعب كرة هجومية ومباراة البرازيل مهمة جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب نجم الاهلى السابق أن شوقى غريب يجيد لعب الكرة الهجومية مع منتخب مصر الاولمبي ويعشق الفوز واحراز الاهداف.

وأضاف متعب فى الاستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر الاولمبي ونظيره السامبا البرازيل أن مباراة اليوم أمام البرازيل هامة جدا لان الرهبة الكبيرة للمنتخبات الكبري تضيع فى المباريات الودية والتجريبية.

كما هنأ متعب منتخب مصر الاول بالفوز على توجو 3-1، قائلا المكسب خفف الضغوط على المنتخب وحسام البدرى ونتظر الافضل من المنتخب.

منتخب البرازيل يجيد اللعب فى المساحات ويستغل كل متر فى الملعب للعب عليه وعلى منتخب مصر غلق المساحات والتأمين بشكل جيد

قال حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق إن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فجر مفاجأة بتغير 7 لاعبين مرة واحدة وكسب الرهان فى النهاية بفوز مهم جدا لمنتخب مصر بثلاثية على توجو فى ملعبهم يضمن التاهل بشكل كبير.

وأضاف حازم فى الاستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر الاولمبي ونظيره السامبا البرازيل: لاعبو منتخب البرازيل الاولمبي سيكونوا افضل الاعبين فى العالم بعد 3 سنوات نظرا لما يتمتعون به من مهارات وقدرات، مضيفا شوقى غريب مدرب جرىء ولا يخاف المنتخبات الكبيرة".

وصلت منذ قليل لاعبو منتخب البرازيل الاولمبى إلى ستاد القاهرة لملاقاة نظيرة المنتخب الأولمبي المصرى فى ختام الدورة الدولية والودية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.